Jovem por suspeita de tráfico de drogas é presa

Tamanho do texto

Divulgação/PCMS Caso aconteceu em Nova Andradina

Seção de Investigações Gerais (SIG) realizou a prisão de um indivíduo por tráfico de drogas na terça-feira (29), no conjunto habitacional Durval Andrade Filho. A prisão faz parte de uma série de diligências que veem sendo realizadas visando coibir o tráfico de drogas.

Segundo a Polícia Civil os policiais conseguiram apreender uma quantidade significativa de entorpecentes do tipo maconha, cocaína, crack e êxtase, na residência de um rapaz de 19 anos. A droga foi avaliada em R$6.850. Além do entorpecente e do dinheiro foi encontrado um aparelho celular furtado, anotações direcionadas ao tráfico de drogas e outros objetos.

Questionado, o suspeito confessou a prática do tráfico de drogas, sendo realizado os procedimentos cabíveis na Delegacia de Polícia.