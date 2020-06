Jamil Name recebe liminar de transferência dada pelo ministro Marco Aurélio Mello

EsporteMS Jamil Name é acusado de chefiar máfia no Estado

Depois de sete meses de brigas judiciais, o empresário Jamil Name acusado de chefiar milícia armada em Mato Grosso do Sul, atualmente preso em Mossoró (RN) voltará para o Estado. A liminar de transferência foi dada ontem (5), pelo ministro do STF (Supremo Tribunal Federal), Marco Aurélio Mello.

A liminar concedida pelo ministro reverte decisão do STJ (Superior Tribunal de Justiça), de fevereiro, que mantinha Name no Presídio Federal do município potiguar.

O advogado do empresário, Tiago Bunning declarou que seu cliente, Jamil Name não tinha condições de ficar recolhido em presídio Federal, devido idade avançada e estado de Saúde debilitada.