Homem que sequestrou ex, foi preso em Dourados

Divulgação/PCMS

A Polícia Civil, através da Delegacia de Atendimento à Mulher de Dourados (Dam), cumpriu, um mandado de prisão expedido pela 4º Vara Criminal de Dourados em desfavor de um homem de 33 anos, autor dos crimes de sequestro e cárcere privado contra sua ex-companheira. De acordo com a Polícia Civil, os investigadores realizaram campana em frente à residência do foragido, que foi preso no momento em que saía de casa, no bairro Jardim, em Dourados.