Homem mata ex-mulher, atira nos filhos e se mata em igreja

Divulgação/Whatsapp Após crimes, Rosenildo se matou no altar da Igreja São José

Uma tragédia marcou a noite deste domingo (12) em Dourados. Inconformado com o fim do casamento, um homem matou a ex-mulher, atirou em duas crianças e se matou no altar de uma igreja localizada no centro da cidade.

O homem foi identificado como sendo Rosenildo Fernandes de Souza. Os primeiros crimes aconteceram na rua Rangel Torres, na Vila Mari. No local, Rosenildo baleou e matou a ex-mulher por não fim do relacionamento que mantinha com a vítima. Em seguida, baleou as duas crianças que seriam seus filhos. Ambos foram levados para o Hospital da Vida, um deles em estado grave.

Após essa ação, Rosenildo foi até a Igreja São José, na avenida Marcelino Pires. Entrou, foi até o altar e atirou na própria cabeça, morrendo no local.