Homem é preso por cultivar pé de maconha

Polícia Civil Plantação de maconha

Policiais civis receberam a denúncia de que um funcionário de uma fazenda estaria cultivando pés de maconha ao lado do alojamento. No local, o funcionário foi identificado como sendo um homem de 33 anos e foram localizados seis pés de maconha (pesando aproximadamente 60g) e um balde com aproximadamente 12 mudas de maconha.

Ele afirmou que estava cultivando o entorpecente para o consumo pessoal, porém, após vistoria no alojamento, não foram encontrados utensílios para preparo e consumo da droga.

De acordo com a Polícia Civil o homem de 33 anos foi autuado em flagrante pelo crime de cultivar matéria prima para preparação de drogas, cuja pena é mesma do tráfico de drogas.