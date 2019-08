Homem é preso acusado de furtar 200 cabeças de gado Homem é preso acusado de furtar 200 cabeças de gado

Tamanho do texto

Divulgação/Polícia Civil Animais recuperados foram devolvidos aos donos

Acusado de furtar 200 cabeças de gado em diferentes propriedades rurais do município de Camapuã, um homem de 41 anos foi preso na última quinta-feira (22). O autor realiza o crime para poder vender os animais.



Segundo a Polícia Civil a denúncia relatava o furto de aproximadamente 20 animais da fazenda arrendada por homem de 44 anos e que o principal suspeito seria o funcionário de uma fazenda vizinha. Conforme o site MS News, uma testemunha teria visto o autor e um comparsa na propriedade no dia do crime.



O homem foi preso e 47 animais foram recuperados e devolvidos aos proprietários.