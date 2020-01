Funcionário público é ‘absolvido’ pelo tribunal do crime

Tamanho do texto

Reprodução Vítima foi liberada nesta sexta-feira

Funcionário público sequestrado por membros de uma facção criminosa, ‘absolvido’ pelo tribunal do crime. Ele foi sequestrado na quinta-feira (30) e liberado nesta sexta-feira (31), em Três Lagoas.

Segundo informações, ele teria sido sequestrado e submetido ao tribunal do crime após uma confusão envolvendo seu nome. Conforme o Rádio Caçula, o próprio irmão da vítima, de 60 anos, teria acusado o homem de ter abusado sexualmente da própria sobrinha, de cinco anos de idade. Segundo a família, o irmão que fez a denúncia possui problemas mentais.

Na delegacia, ele contou que foi levado em um veículo Volkswagen Golf, nesta quinta-feira (30) por três membros da facção, que o acusaram de estupro e por isso ele iria ser julgado. O funcionário público foi levado para uma casa, onde foi agredido para confessar o crime.

O delegado da 1ª Delegacia de Polícia, Dr. Messias Pires contou os detalhes do caso. Ele relatou passado a noite em uma residência, ficando o tempo inteiro encapuzado. Disse também que uma pessoa conversava com ele dizendo que estava naquele local para ser julgado pelo estupro. Várias ligações foram feitas durante a noite para confirmar se realmente ele teria cometido o crime. Ele também foi agredido para que confessasse ter praticado o ato.

Como os membros da facção não conseguiram comprovar o crime de estupro durante o julgamento, ele foi liberado sendo ‘absolvido’ no tribunal do crime. Ele foi liberado pelos criminosos nas proximidades do Corpo de Bombeiros nesta sexta-feira (31). A polícia ainda busca identificar os membros da facção criminosa.