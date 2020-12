Foragidos são presos em boca de fumo na Capital

Tamanho do texto

Grupo de Operações e Investigações (Goi) prendeu, durante diligências no bairro Vila Margarida nesta sexta-feira (18), dois foragidos da Justiça, de 20 e 22 anos, pelo crime de tráfico de drogas.

Os policiais avistaram uma pessoa caminhando na rua de forma estranha, levando a crer que carregava algo escondido. Após abordar o suspeito, foi realizada uma busca pessoal, sendo encontrada substância análoga à maconha. O abordado informou aos investigadores que adquiriu a droga em uma residência próxima.

Chegando em frente ao local suspeito, os agentes viram três pessoas sentadas na varanda sendo que uma delas, quando percebeu a presença de policiais, saiu correndo, pulou o muro e fugiu. Durante a checagem dos outros morados, foi constatado que eles se encontravam evadidos do Sistema Prisional e que estavam com Mandado de Prisão em aberto. Dentro dos bolsos do suspeito de 22 anos foram encontradas porções de maconha.

Eles foram presos e levados à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitários (Depac) Centro. As substâncias entorpecentes foram encaminhadas à Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (Denar).