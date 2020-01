Foragido da justiça é recapturado

Divulgação/Polícia Civil SIG Campo Grande

Foragido do Sistema Prisional desde março do ano passado, um homem de 25 anos, foi recapturado por uma equipe do Setor de Investigações Gerais da 5º Delegacia de Polícia cumpriram nesta terça-feira (21). O autor de 25, estava evadido do Sistema Prisional desde março do ano passado.

Segundo a Polícia Civil, os investigadores chegaram até ele após receberem uma denúncia anônima. O homem, que cumpria pena pelo crime de tráfico de drogas, foi localizado em uma residência no bairro São Conrado. Contra ele havia ainda um mandado da 2º Vara de Execuções Penais de Campo Grande, pendente de cumprimento. Ele foi conduzido a 5º Delegacia de Polícia paras as providências cabíveis.