Foragido da justiça é recapturado em Aral Moreira

Divulgação/Polícia Civil Autores estava foragido desde 2016

Os policiais de Aral Moreira em trabalho conjunto com a guarnição do 4º BPM Base local realizaram a recaptura de um homem, 38 anos, nesta sexta-feira (24).



Acusado estava foragido do Sistema Prisional desde o ano de 2016 pelo crime de Homicídio Qualificado cometido em 2004, conforme a Polícia Civil.



O criminoso foi encaminhado para o Estabelecimento Prisional Ricardo Brandão na cidade de Ponta Porã para as providências cabíveis.