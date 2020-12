Foragido da Justiça é preso em flagrante por tráfico de drogas

Divulgação/Polícia Militar ..

Setor de Investigações Gerais (Sig) da Polícia Civil de Ribas do Rio Pardo e um sargento da Polícia Militar prenderam um homem, de 24 anos, que foi flagrado por praticar os crimes de tráfico de drogas e falsa identidade e estava foragido da Justiça em razão de mandado de prisão por receptação qualificada.



Na noite desta quarta-feira (02), os agentes estavam realizando diligências para averiguação de possíveis crimes de tráfico de drogas, momento em que visualizaram dois indivíduos sentaram no banco da praça fumando um cigarro de maconha. De acordo com a Polícia Civil, ao serem abordados, os suspeitos alegaram a condição de usuários de entorpecentes e que haviam acabado de comprar as porções com um homem no Parque dos Ipês. Os dois usuários foram encaminhados à delegacia para formalização de seus depoimentos e reconhecimento do suposto autor.



Na delegacia, foram mostradas imagens de criminosos conhecidos dos meios policiais aos dois usuários que reconheceram um dos suspeitos. Uma vez identificado o traficante, os policiais realizaram diversas diligências durante a noite. Na manhã desta quinta-feira (03), os agentes localizaram o suspeito na Avenida Aureliano Moura Brandão. Ele estava com sua namorada e, no momento da abordagem, informou um nome falso. Em pesquisas mais apuradas no sistema, a Polícia descobriu que, na realidade, o suspeito possuía outra qualificação e estava foragido da Justiça, com mandado de prisão pelo crime de receptação qualificada.