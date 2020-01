Florista morre após ser baleada pelo ex-namorado

Reprodução/Facebook Regiane Fernandes de Farias

Um motorista de aplicativo Suetonio Pereira Ferreira, 57 anos, baleou sua ex-namorada a florista Regiane Fernandes de Farias, 39 anos, último sábado (18), Bairro Carandá Bosque, em Campo Grande. Ela foi socorrida em estado grave para a Santa Casa, porém não resistiu e morreu no centro cirúrgico. O autor após atirar contra a vítima atirou na própria cabeça.

Suetonio, conforme a as informações da polícia, ficou esperando Regiane chegar ao local de trabalho, para ameaçar ela e os seus companheiros de trabalho. Ela saiu de dentro da floricultura para conversar com ele e nesse momento ele desferiu os tiros contra a ex, acertando a região do tórax. Logo depois o autor disparou um tiro contra si mesmo no ouvido.

Ambos foram socorridos em estado grave de saúde para Santa Casa. Segundo a assessoria do hospital Regiane chegou a unidade com um ferimento de arma de fogo na região torácica. Prontamente, ela foi encaminhada ao Centro Cirúrgico de Urgência, onde realiza neste momento um procedimento com a equipe de Cirurgia Torácica. Por conta da gravidade dos ferimentos, o estado de saúde da paciente ainda é instável. Ela morreu quando ainda estava no centro cirúrgico, enquanto a equipe médica aguardava a estabilização da sua pressão arterial para transferi-la a um leito do Centro de Terapia Intensiva (CTI).

Já o autor deu entrada no hospital com um ferimento, também por arma de fogo, na região do ouvido. Ele se encontra no setor de tomografia, em atendimento de urgência e emergência. O paciente está com uma máscara de Venturi, máscara de oxigênio para auxílio da respiração, e irá realizar uma tomografia de crânio. Ele estava acordado e agitado, e com o resultado da tomografia será avaliado pela equipe de neurocirurgia. Até o fechamento da matéria não ouve mais detalhes do seu estado de saúde.