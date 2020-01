Filho estupra, esfaqueia e incendeia a própria mãe

Osvaldo Duarte O acusado está preso preventivamente desde o dia 28 de dezembro

Inquérito a respeito de mulher, com 42 anos, que foi encontrada morta no dia 23 de dezembro foi concluído pela Polícia Civil de Dourados. A vítima teria sido morta pelo próprio filho.

De acordo com o documento enviado ao MPE-MS (Ministério Público Estadual), o acusado, de 19 anos, teria estuprado, matado e destruído o cadáver de sua própria mãe.

Em entrevista ao Dourados News, o delegado Rodolfo Daltro, chefe do SIG (Setor de Investigações Gerais), responsável pela investigação, afirma que o rapaz também é suspeito de ter tentado violentar sexualmente outra pessoa anos antes, no município de Juti.

O suspeito teria amarrado a própria mãe em um sofá enquanto ela dormia após ter consumido bebida alcoólica. Violentando sexualmente ela, no meio do crime a vítima acordou e tentou reagir, então o suspeito a matou, com pelo menos 5 facadas, depois ateou fogo no corpo.

Ele está em prisão preventiva desde o dia 28 de dezembro, quando foi encontrado escondido em uma propriedade na Aldeia Bororó, na Reserva Indígena.