Enteado suspeito de tentar matar padrasto é preso

Divulgação/PCMS Arma utilizada no crime

Setor de Investigações Gerais (SIG) da 1ª Delegacia de Polícia de Jardim prendeu um homem de 32 anos pelo crime de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima. Caso aconteceu na última segunda-feira (20).

Conforme as investigações, o autor foi até a casa de sua mãe onde pediu a ela o valor de R$ 10, porém seu padrasto interferiu na conversa e disse que não era para ela dar o dinheiro, momento em que o homem ficou muito furioso, tomou posse de um pedaço de madeira e desferiu fortemente na cabeça da vítima, causando traumatismo craniano.

A vítima foi encaminhada ao hospital municipal e posteriormente transferida ao hospital em Campo Grande devido à gravidade das lesões. Suspeito fugiu do local logo depois do crime, porém em contínuas diligências a equipe de policiais civis conseguiu prendê-lo, momento em que ele confessou a autoria do crime e mostrou onde jogou a arma do delito.