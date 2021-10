Encomendas com maconha é interceptado na Capital

Divulgação/PRF ..

Grupo de Operações com Cães da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o Centro de Distribuição dos Correios (CDD) e a Receita Federal apreenderam 20,5 Kg de maconha em diversas encomendas que seriam enviadas para vários estados, na nesta segunda-feira (4), em Campo Grande.

Em apoio ao Setor de Coordenação de Segurança Corporativa da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, as equipes vistoriaram diversas encomendas com os cães farejadores K9 Bella e K9 Zorro, da PRF, e o K9 Ice, da Receita Federal do Brasil, que indicaram a presença de substâncias ilícitas em 17 embalagens. Conforme a PRF, a droga estava escondida em lixeiras, travesseiros e outros itens. As encomendas teriam como destino os estados de São Paulo, Santa Catarina, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Ceará, Alagoas, Bahia e Goiás.

A droga apreendida e as embalagens foram encaminhadas para a Polícia Federal em Campo Grande.