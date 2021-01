Durante operação mulher é presa com quilo de cocaína

Tamanho do texto

Divulgação/POLÍCIA CIVIL

Durante diligências da operação Hórus, policiais civis abordaram um ônibus na Rodovia BR-163. A Polícia Civil, através da Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (Defron), prendeu em flagrante, uma mulher, de 18 anos, suspeita de transportar, em um ônibus de viagem, aproximadamente 1 quilo de cocaína.

Uma das passageiras apresentou muito nervosismo e respostas desconexas durante a abordagem dos policiais. A jovem acabou confessando que estava transportando cerca de 1 kg de cocaína presa à cintura por meio de fitas adesivas, que seria levada aos Estados de São Paulo e Minas Gerais.

Pelo transporte ela disse que receberia a quantia de R$ 1.500,00. De acordo com a PF, a informação da jovem foi confirmada, após ter sido submetida a busca pessoal por uma policial feminina, sendo encontrados na cintura da suspeita três volumes contendo droga do tipo cocaína. A jovem foi conduzida à Defron, onde foi autuada em flagrante pela prática do crime de tráfico de drogas interestadual.