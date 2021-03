Droga com destino ao Rio de Janeiro é apreendida

Divulgação/DOF Caso aconteceu nesta quarta



Policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) apreenderam um veículo Peugeot 206 carregado com 42,2 quilos de maconha e 24,1 quilos de skank, nesta quarta-feira (25).



Caso aconteceu durante um bloqueio policial para fiscalização na rodovia MS-141, no município de Ivinhema. Segundo DOF, os policiais deram a ordem de parada ao condutor, que desobedeceu e fugiu, em alta velocidade, em direção à cidade de Ivinhema. Cerca de cinco quilômetros depois o homem, de 30 anos de idade, abandonou o veículo e tentou correr para a vegetação, às margens da rodovia, mas foi alcançado e detido.



Durante a vistoria no veículo foram localizados 51 volumes prensados de maconha e 13 volumes de skank. O condutor contou que foi contratado para pegar o entorpecente em Amambai (MS) e entregá-lo na cidade do Rio de Janeiro. Ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia da Polícia Civil de Ivinhema, onde o homem permaneceu à disposição da Polícia Judiciária.