DOF recupera veículo furtado em São Paulo

Divulgação/DOF Caso aconteceu nesta segunda

Nesta segunda-feira (28) os policiais militares do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) recuperaram, um veículo VW Polo de cor prata carregado com 207,4 Kg de maconha. Caso aconteceu durante um policiamento para fiscalização na rodovia MS-156, região de Caarapó.

Segundo o DOF, os militares deram ordem de parada ao veículo que seguia no sentido Amambai/Caarapó. O condutor, um homem de 21 anos, desobedeceu e fugiu em alta velocidade, sendo abordado logo em seguida.

O homem, que reside em Minas Gerais, disse que pegou o veículo já com a droga em Amambai, e que foi contratado para entregá-lo em Campo Grande. Durante a checagem dos agregados do veículo (numeração do chassi e motor) contatou-se que estava com placas falsas, bem como, um registro criminal (Roubo/Furto) na cidade de São Paulo ocorrido no ano de 2015. Ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia da Polícia Civil de Caarapó, onde o homem permaneceu à disposição da Polícia Judiciária