DOF apreende quase 2.5 toneladas de maconha

Tamanho do texto

Divulgação/DOF Operação Hórus

Ao todo foram apreendidos 2492 quilos de maconha. Policiais militares do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) fecharam um grande entreposto de drogas na madrugada deste domingo em Ponta Porã. Três pessoas foram presas e uma carreta carregada com sucata onde o entorpecente seria transportado foi apreendida.

De acordo com o DOF, a equipe fazia patrulhamento na área urbana do município, durante a Operação Hórus, quando três indivíduos em atitude suspeita que estavam em frente à uma casa correram para o interior da residência ao avistaram a viatura da polícia.

Segundo um dos detidos ele havia alugado a residência há dois dias para guardar a droga e depois colocá-la na carreta carregada com a sucata. O dono do veículo, que também estava no local e foi preso, disse aos policiais que receberia cinco mil reais para levar a droga até São Paulo (SP).

Já o terceiro detido falou que ganharia dez mil reais para dirigir a carreta até a cidade paulista. O entorpecente e os presos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Federal de Ponta Porã.