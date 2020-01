Contratados pelos Facebook, casal é preso com cocaína

Tamanho do texto

Divulgação/Polícia Civil Policia está investigando o caso

Gustavo Silva Malta, 19 anos, e Talita Marques de Souza Gonçalves, 18 anos, foram presos com cocaína, na última terça-feira (7), no Bairro Monte Castelo, em Campo Grande. Os autores foram contratados pelo Facebook, por uma pessoas identificada como ‘Fábio S’ e receberiam R$ 500.

Segundo o boletim de ocorrência os policiais faziam rondas na região e se depararam com o casal em atitude suspeita. Os autores tentaram fugir, porém foram perseguidos. Na tentativa de fuga aTalita jogou uma bolsa recheada com cocaína.Eles foram detidos após Gustavo perder o controle e bater no meio-fio. Ao serem, questionados eles confessaram o crime. O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) da região central.