Condenado por estupro de vulnerável é preso

Um homem de 54 anos, foi preso pela Polícia Civil, em cumprimento ao mandado de prisão por estupro de vulnerável. O autor foi condenado a 13 anos e 4 meses de prisão em regime fechado.

A prisão foi feita por uma equipe do Setor de Investigações Gerais (SIG), da delegacia de Ladário. O homem foi capturado nas imediações do anel viário, no Bairro Guatós, em Corumbá, segundo a Polícia Civil. Durante a investigação, foi apurado que o autor buscava a vítima de apenas 13 anos no colégio e a levava até a estrada da Bocaina, onde a induzia a manter relações sexuais em troca de R$ 30.

A sentença transitou em julgado (sem chance de recurso), em 22 de julho de 2021, quando o autor passou a ser considerado foragido. O preso foi recambiado ao Estabelecimento Penal de Corumbá, onde ficará à disposição da Justiça.

Serviço

A população poderá fazer denúncias à delegacia de Ladário via aplicativo WhatsApp, pelo número (67) 99668-1679. O sigilo da identidade e do número telefônico serão mantidos.