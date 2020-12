Cocaína avaliada em R$ 3,8 milhões é apreendida

Divulgação/PRF Caso aconteceu na noite de segunda-feira

Durante a noite desta segunda-feira (07) a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 31,5 Kg de cloridrato de cocaína, avaliada em mais de R$ 3,8 milhões.



Conforme a PRF, a droga foi localizada em um compartimento oculto no veículo Fiat Palio, abordado pelos policiais no km 130 da BR-163. O veículo era conduzido por um homem, que demonstrou um nervosismo exagerado com a abordagem policial.



Depois de fazerem uma vistoria minuciosa no veículo, os policiais apreenderam 31,5 Kg (trinta e um quilos e quinhentos gramas) de cloridrato de cocaína. De acordo com a PRF, o suspeito disse que pegou o veículo em Dourados e que transportaria por R$ 2 mil a droga até Naviraí. Acusado e o veículo foram encaminhados, juntamente com o ilícito, até a Polícia Civil de Naviraí.