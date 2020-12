Casal suspeito de tráfico de drogas é preso

Divulgação/PCMS Caso aconteceu nesta quarta

Setor de Investigação de Gerais (SIG) de Jardim, nesta quarta-feira (16), prendeu em flagrante um casal por tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas na cidade.

Na residência do casal foram apreendidos mais de 800 pontos de LSD (droga sintética) e mais de 100 gramas de maconha, o casal é oriundo do estado de Goiás e estava residindo em Jardim há mais de três meses, segundo a Polícia Civil. As investigações tiveram início em razão de um dos autuados em flagrante também ser foragido do Estado de Goiás, sendo que naquele Estado é autor de vários delitos dentre eles um homicídio.