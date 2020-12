Carga de cigarros avaliada em mais de R$ 2 milhões é interceptada

Tamanho do texto

Polícia Militar Rodoviária apreendeu 40 mil pacotes de cigarros e 2 mil pacotes de essência de narguilé em caminhão que seguiria para região de Campo Grande e prendeu um homem de 35 anos pelo crime de contrabando. Produtos e veículo somados, estimam um valor de R$ 2.4 milhões de prejuízo ao contrabando.



A apreensão ocorreu enquanto uma equipe trafegava pela BR 262 e abordou um caminhão Iveco/Stralhd, com placas de Araucaria – PR, que transitava em atitude suspeita. Conforme a PMR, durante entrevista, o condutor informou que transportava farelo (quirela), porém não apresentou nenhum documento da carga. Em vistoria, após removerem alguns sacos de farelo, os policiais da PMR lograram êxito em localizar diversos pacotes de cigarros e essência de narguilé, todos de origem estrangeira.



Questionado, o autor informou aos policiais que levaria o carregamento até Campo Grande e que receberia a quantia de três mil reais pelo transporte, não dando mais detalhes do crime. Autor recebeu voz de prisão, sendo encaminhado juntamente com o veículo e a mercadoria ilegal para a Delegacia da Polícia Federal de Campo Grande.