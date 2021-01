Cadelinha é resgatada pois sofria maus-tratos de pitbull

Uma equipe da Policiais Militares Ambientais de Campo Grande realizou fiscalização na residência no bairro Jardim das Nações no sábado (2) à tarde e confirmou a denúncia. Um pitbull que estariam sofrendo maus tratos por falta de alimento e água. A denúncia ainda afirmava que o pitbull estaria agredindo a cachorra pequena.

A casa estava fechada e, segundo os vizinhos, o proprietário estaria viajando há mais de uma semana. Pela fresta do protão, os Policiais verificaram que o animal de pequeno porte apresentava ferimentos e se podia perceber também falta de alimento e água, onde estavam os animais, bem como muitas fezes por todos os lados. Os vizinhos afirmaram que até jogavam ração, mas o pitbull agredia a cadelinha de pequeno porte e não a deixava comer.

PMA solicitou apoio de um chaveiro para abrir o portão e a cachorra saiu e foi recolhida. Quanto ao animal pitbull que também estava sem alimento e água, a equipe solicitou aos vizinhos para tratá-lo e ele permaneceu na casa. De acordo com a assessoria, a cadelinha foi recolhida a uma clínica veterinária, tendo em vista, que além dos ferimentos, ainda apresentava um tumor aparentemente cancerígeno do tamanho de uma laranja em uma das mamas.

Polícia Militar Ambiental

O proprietário dos animais foi contatado e afirmou que resgatou a cachorra da rua há quatro anos, porém, não a levou para tratamento do tumor. Ele afirmou ainda que deixara uma pessoa para colocar alimento, porém, não houve como os Policiais entrarem no quintal para verificar, em razão do cachorro de grande porte. As testemunhas afirmavam não haver alimento, até pelo desespero dos animais quando era lançada ração no quintal.

Logo que chegue à cidade, o homem será autuado administrativamente e multado em R$ 2.000,00. Ele também responderá por crime ambiental de maus-tratos a animais. A pena é de dois a cinco anos de reclusão para maus tratos de cães e gatos.