Briga e bebedeira termina em morte

Divulgação/PM Ataíde José da Costa











Foi preso em flagrante na manhã desta quinta-feira (22) Ataíde José da Costa, de 47 anos, pelo homicídio de Antônio Batista dos Santos, 50 anos. O crime aconteceu durante um desentendimento entre os dois homens em Sidrolândia.



Uma viatura da Polícia Militar foi ao local, e foi constatada a veracidade dos fatos, o autor identificado como Ataíde José da Costa de 47 anos, estava no local e se apresentou como sendo o autor do homicídio, mostrando aos militares, o local do fato e onde estava o corpo da vítima, bem como a arma usada no homicídio.



Segundo o site Sidrolândia News, Ataíde confessou o crime, detalhou que por volta das 21hh30 de ontem(21), ele e a vítima estavam bebendo juntos quando se iniciou um desentendimento, segundo ele, a vítima ofendeu ele e sua esposa, e logo em seguida entraram em luta corporal, onde sofreu uma fratura no braço esquerdo.



A vítima, se armou com uma foice e portava uma faca na cintura, foi quando o autor Ataíde se trancou no barraco e também pegou uma foice e saiu para enfrentar a vítima, dando início a “uma briga de foice” , foi quando no calor da briga, Ataíde desferiu um golpe no pescoço da vítima que veio a óbito minutos depois.



O acusado teria arrastado a vítima por cerca de vinte metros distante onde reside, esperou amanhecer e pediu para um vizinho ligar para o patrão para ele acionar a Polícia Militar, pois ele iria aguardar pelo local. Diante dos fatos foi dada voz de prisão a Ataíde, ofereceu resistência e foi apresentado na Delegacia de Polícia Civil de Sidrolândia.