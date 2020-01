Bandidos fazem família refém em roubo de carro

Divulgação/Polícia Civil Caso aconteceu na madrugada de quinta-feira

Ao sair para trabalhar a família foi abordada pelos bandidos. As vítimas foram trancadas dentro de um quarto. Os bandidos levaram um veículo Fiat Toro, uma motocicleta e R$ 2 mil. Caso aconteceu nesta quinta-feira (30), Bairro Aero Rancho, em Campo Grande. A polícia já está procurando pelos autores.

A vítima relatou para a polícia que estava saindo de casa, junto com seu marido no Fiat Toro, quando eles foram abordados, ao abrir o portão. Agressivo e armados os bandidos ameaçaram as vítimas. Os autores ainda amarraram e trancaram as vítimas.

Da casa eles levaram carro e uma motocicleta, além de R$ 2 mil. Conforme os relatos das vítimas, a ação durou cerca de sete minutos. Imagens das câmeras de segurança da região gravaram a ação dos autores que já estão sendo procurados pela polícia.