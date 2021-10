Assaltantes invadem agência bancária e levam R$ 170 mil

Ponta Porã News Assalto a banco em Caracol

Pelo menos cinco homens participaram de um roubo a um dos caixas eletrônicos do banco Bradesco na cidade de Caracol, e levaram R$ 170 mil. Com sacos nas mãos eles ficaram mais de três horas no interior da agência e com a ajuda de um maçarico violaram o caixa eletrônico.

Imagens de câmeras de segurança de empresas próximas ao local, mostram quando o grupo chega e quatro entram no banco enquanto um deles fica do lado de fora. Segundo o site Ponta Porã News, um funcionário do banco disse que os dois caixas eletrônicos tinham sido abastecidos no dia anterior para o pagamento de servidores públicos, pensionistas e aposentados.

Depois de pegarem o dinheiro, os cinco foram flagrados por câmeras de segurança deixando o local a pé levando os sacos com dinheiro e as ferramentas usadas no roubo. Peritos da Polícia Civil de Jardim estiveram no local e os cinco marginais estão sendo procurados.

Outro caso

No final de semana uma agencia da Caixa em Aquidauana foi furtada e do local foram levados cerca de R$ 700 mil. Não há pistas dos ladrões. As investigações são feitas pela Polícia Federal. De acordo com o site O Pantaneiro, o sistema de segurança do banco foi adulterado e as câmeras do circuito interno foram todas reorientadas, de modo a não registrarem o momento do furto nem sequer seus autores.