Após engolir ‘paradinhas’ dona de bar morre em hospital

Ao tentar esconder cocaína a dono da bar, Ednalva Lopes da Silva, 37 anos, morreu durante a madrugada desta sexta-feira (30) depois de engolir as ‘paradinhas’. O caso aconteceu no município de Aquidauana.



De acordo com o boletim de ocorrência, quando os militares chegaram ao local e duas mulheres correram para os fundos do estabelecimento, sendo uma delas Ednalva. Quando paradas pelos militares, a outra mulher disse que correram para a dona do bar esconder a droga a cocaína.



A vítima engoliu oito paradinhas de cocaína e acabou passando mal caindo no chão. Ela foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e levada até o hospital, mas momentos depois acabou morrendo.