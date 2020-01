Após disparar contra casa de mulher, adolescentes são apreendidos

Tamanho do texto

Divulgação/Polícia Civil Adolescentes realizaram diversos disparos

Policiais Militares apreenderam dois adolescentes com uma em posse de uma arma de fogo calibre 22, nesta quinta-feira (9) em Naviraí.

Militares lotados no 12º Batalhão de Polícia Militar de Naviraí, foram informados sobre uma tentativa de homicídio. A guarnição deslocou até o endereço indicado e fez contato com a vítima, uma mulher de 45 anos, que relatou que após uma desavença, dois adolescentes foram até sua residência armados e realizaram diversos disparos.

Após diligências, os policiais localizaram os dois adolescentes de 15 anos, que estavam em posse de uma arma de fogo calibre 22, com três munições, sendo uma deflagrada e duas intactas. Diante dos fatos, os adolescentes infratores e a arma de fogo com as munições foram apreendidos pelas equipes da Polícia Militar.