Após denúncias, imagens do CDL CG ajudam em ações da Polícia

Divulgação/CDL ..

No Bairro Amambaí, região central de Campo Grande, durante os primeiros dias deste novo ano, as câmeras de videomonitoramento do programa Cidadão Integrado CDL flagraram o abuso destes que seguem cooptando os usuários e aumentando o número de vítimas, no caos social e da saúde.

A Câmara de Dirigentes Lojistas de Campo Grande (CDL CG) tem acompanhado as ações realizadas pela Polícia, tanto a Civil, quanto a Militar, na região do Bairro Amambaí. Para o presidente da CDL CG, Adelaido Vila, é essencial que haja uma continuidade nessas ações para que não ocorram as migrações. “O programa Cidadão Integrado CDL, que é o videomonitoramento, tem contribuído para o mapeamento dos pontos críticos e é pra ajudar com a segurança pública que ele existe”.

De acordo com a assessoria, o presidente destacou que as câmeras são uma contribuição da sociedade civil. “Vamos enxugar gelo até ele acabar. Entendemos que essas ações minimizam os problemas com os usuários de drogas e com o próprio tráfico, que tem operado em diversos pontos na região”.

“Agradecemos as forças policiais que estão atuando na região e fazendo algo que ajuda em muito quem vive e trabalha no bairro Amambaí”, finalizou Adelaido.