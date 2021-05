Adolescente são apreendidos com pasta base de cocaína

Divulgação/PCMS Entorpecente encontrado com os autores

Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (Denar) apreendeu dois adolescentes de 14 ans, durante trabalho de investigação iniciado por denúncia anônima, no bairro Residencial Betaville, em Campo Grande, na tarde de quarta-feira (26).



A apreensão ocorreu durante trabalho de investigação oriundo da Operação Ômega, que visa combater o tráfico doméstico, que tanto incrementa a criminalidade. De acordo com as informações policiais foram apreendidos duas pedras de pasta-base de cocaína. Durante a ação um usuário de drogas que comprou com a dupla de adolescentes, também foi detido. Ambos foram autuados em flagrante delito por ato infracional análogo a tráfico de Drogas.



Serviço

Para denúncias, liguem (67) 99995-6105 (WhatsApp) ou (67) 3345-0000