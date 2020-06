Adolescente é apreendida por incêndio criminoso

Na noite de domingo (7), policiais civis da Delegacia de Polícia de Miranda receberam a informação de um incêndio de uma residência no Bairro Santa Cruz. No local os agentes identificaram indícios de que o incêndio seria criminoso, pois uma caixa de fósforo e alguns fósforos avulsos estavam localizados no chão em frente à janela da residência, bem como populares informaram que viram uma mulher fugindo do local.

Conforme a Polícia Civil a equipe de policiais civis realizou diligências ininterruptas e conseguiu localizar a suspeita, que estava com diversas queimaduras por todo o corpo. Ela relatou que possuía desavença com as moradoras do local, devido a seu atual namorado já ter se relacionado com uma delas. A suspeita, uma adolescente de 16 anos, foi encaminhada ao Hospital e, posteriormente, apreendida pelos atos infracionais análogos aos crimes de dano qualificado e incêndio majorado.