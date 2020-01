Acusados de homicídio irmãos são presos

Divulgação/Batalhão de Choque ..

Acusados pelo assassinato de Vitor Hugo de Oliveira da Silva, de 20 anos, os irmãos de 23 e 33 anos, foram presos por uma equipe do Batalhão de Choque, nesta segunda-feira (13). Crime aconteceu em uma residência na Travessa das Pedras, na Vila Nova Capital, próximo ao Kartódromo Ayrton Senna, em Campo Grande.

Batalhão de Choque foi até o local do crime. Segundo as informações de uma testemunha eles identificaram o veículo Fiat Uno de cor verde, usado no crime. Em rondas pela região dos Bairros Alves Pereira e Colibri, a equipe abordou o veículo que estava sendo conduzido pelo autor de 33 anos.

Ao ser questionado, ele que estava com o irmão que atirou contra Vitor e que ele estaria em uma residência no bairro, Vila Adelina, com a arma de fogo utilizada no crime. No local o autor de 23 anos, informou que era o dono da arma e das munições. Ele também contou que utilizou a arma para matar a vítima, pois tinham discutido na noite anterior. Foi então dada voz de prisão aos dois pelo crime de homicídio. Ele foram presos em flagrantes e encaminhados para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol.

Crime

Vitor foi assassinado nesta segunda-feira (13) no Bairro Nova Capital, próximo ao Kartódromo Ayrton Senna, em Campo Grande. Os autores chegaram ao local em um Fiat Uno verde, mas apenas um deles desceu. Segundo o delegado André Luiz Mendonça, da 4ª Delegacia de Polícia Civil, foram encontradas 12 perfurações no corpo de Vitor. Nos bolsos do jovem a polícia apreendeu uma porção de maconha, R$ 1 em moedas e um número de telefone.