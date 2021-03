Acusado de roubo em lanchonete é preso logo após o crime

Divulgação/PCMS Caso aconteceu em Sidrolândia

Polícia Civil em Sidrolândia foi acionada, tendo em vista a notícia de que um indivíduo estaria fazendo uma senhora de refém na lanchonete Gaúcha Lanches, nesta segunda-feira (15).



A equipe se dirigiu até o local, onde a vítima informou que um indivíduo adentrou seu estabelecimento exigindo que lhe fosse fornecido bebida alcoólica e, diante da negativa, lhe ameaçou e agrediu com um soco na cabeça.



Segundo informações da Polícia Civil, em continuidade, o autor foi até seu veículo, pegou um facão e ameaçou a dona do estabelecimento e seu filho de morte, ficando durante alguns minutos no local. Em seguida, pegou seu veículo e dirigiu na rodovia MS 162, sentido Quebra Coco.



A equipe da Polícia Civil saiu em perseguição ao autor, sendo abordado nas margens da rodovia. No veículo foi localizado o facão utilizado na ação. O autor apresentava sinais de embriaguez, o que foi confirmado pelo teste do etilômetro. Acusado foi conduzido foi autuado em flagrante pelos crimes de Ameaça, Vias de Fato e Embriaguez ao volante. O autor ficará à disposição do Poder Judiciário.