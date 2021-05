Acusado de furto é localizado pelos SIG em MS

Divulgação/PCMS Caso aconteceu na última segunda

Setor de Investigações Gerais (SIG) da Delegacia de Polícia Civil de Dourados conseguiram chegar ao local os suspeitos de um roubo que aconteceu na madrugada do dia 22 estariam escondidos. No local os policiais localizaram um dos suspeitos, posteriormente reconhecido pelas vítimas.



Segundo a Polícia Civil as vítimas informaram que ao perceberam os autores nas proximidades elas tentaram entrar para dentro da residência, mas os autores correram e conseguiram estourar o portão da casa. Neste momento as vítimas teriam se trancado dentro da casa, mas os autores não desistiram e estouraram a porta da casa, sendo que um deles entrou na residência para recolher os pertences obrigando as vítimas ficarem em um cômodo deitadas no chão enquanto buscava os objetos, enquanto isso o outro autor ficou para o lado de fora cuidando o movimento.



Os autores levaram o veículo de uma das vítimas que foi localizado abandonado na mesma noite. Durante a ação as vítimas notaram algumas características dos autores, mesmo eles estando de capacete. Com ajuda de outras informações repassadas pela equipe que localizou o veículo, os agentes do SIG encontraram o suspeito que confessou o fato durante seu interrogatório.



Na casa do investigado foi localizado um dos capacetes utilizados para realizar o roubo, bem como um objeto subtraído da vítima e outros objetos de origem duvidosa, provavelmente de outra ação criminosa dos investigados.