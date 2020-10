Acidente mata oito pessoas em Nova Alvorada do Sul

Rones Cezar Belina estava retornando à Nova Alvorada com oito pessoas, todas morreram

Um grave acidente na noite deste sábado (3) deixou, pelo menos, oito pessoas mortas, em Nova Alvorada do Sul. As vítimas estavam em uma belina na BR 267 e, em circunstâncias ainda desconhecidas, bateu frontalmente com uma carreta que trafegava em sentido contrário.

As primeiras informações apontavam para seis mortes, mas entre os destroços estavam corpos de duas crianças. “Elas estavam no colo de duas pessoas adultas e só foram percebidas agora quando retiramos os corpos”, disse um dos socorristas que participou do resgate das vítimas.

O acidente aconteceu no trecho entre Nova Alvorado do Sul e o distrito de Nova Casa Verde em Nova Andradina e os ocupantes da belina eram todos moradores em Nova Alvorada do Sul e retornavam de um rio da região. As vítimas ainda não foram identificadas oficialmente e peritos da Polícia Civil de Dourados estão no local.

O motorista da carreta que não ficou ferido, disse que o condutor da Belina invadiu a pista contrária e que ele não teve como evitar o acidente.