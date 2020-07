Ação da PF e PM apreende dois caminhões de cigarros

Divulgação/PF Ação foi durante a operação Hórus

A Polícia Federal e a Polícia Militar apreendeu dois caminhões carregados de cigarros em Naviraí. A carga é de aproximadamente mil caixas de cigarro, sendo que apesar de buscas no local onde foram encontrados os veículos, os condutores não foram localizados. Os caminhões e os produtos ilícitos foram encaminhados a Delegacia de Polícia Federal em Naviraí/MS, onde será adotado o procedimento cabível para apurar a autoria do delito.

Caso aconteceu na região do Porto Caiuá (Naviraí/MS), dois caminhões que transportavam cigarros de origem estrangeira introduzidos no País sem documentação. Segundo a nota divulgada pela PF à população que apesar da crise pandêmica que assola o país, as forças de segurança do Mato Grosso do Sul seguem trabalhando arduamente para a garantia da ordem pública, conforme se pode ver no aumento de apreensões e prisões realizadas nos últimos meses.