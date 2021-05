Ação conjunta luta contra o tráfico de drogas em Mato Grosso do Sul

Divulgação/Polícia Federal Dinheiro apreendido na operação

Operação Ouro Branco identificou o envolvimento da Organização Criminosa no transporte de cerca de 737kg de cocaína, desta forma nesta nesta sexta-feira (28) Polícia Federal deflagra operação, em conjunto com a Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico da Polícia Civil do estado do Mato Grosso do Sul (Denar/MS), contra o tráfico de drogas.



Objetivo de desarticular uma organização criminosa voltada ao transporte de cocaína através de rodovias que conectam Corumbá a outros estados do país. Segundo a PF, o grupo investigado já atuava no tráfico de drogas na região de fronteira há mais de um ano e é responsável pelo transporte de, pelo menos, 737Kg de entorpecentes, quantidade está apreendida pelas Polícia Federal e Civil do Mato Grosso do Sul durante esse curto período e que, convertida em valor de mercado, representa atualmente cerca de R$ 15 milhões.



Nome

O nome da operação Ouro Branco faz alusão à cor branca do Cloridrato de Cocaína, que é uma das principais características do produto traficado pela Organização Criminosa. Ademais, revela outro aspecto ligado aos vultosos valores movimentados nessas operações de compra e venda de entorpecentes.



Serviço

A Delegacia da Polícia Federal em Corumbá mantém canal de denúncias anônimas através do e-mail uip.cra.ms@pf.gov.br e do telefone (67) 99131 9355. Caso tenha conhecimento sobre informações sobre este ou outros casos de competência da PF entre em contato.



Denar

Para denúncias na Denar, liguem (67) 99995-6105 (WhatsApp) ou (67) 3345-0000