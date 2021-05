Abandonado pela avó: Menino queimado teve ferimentos no rosto e tórax

Ricardo Minella/SES Santa Casa

Menino de oito anos que chegou sozinho ao posto de saúde Paraíso das Águas, teve "queimaduras de 2º grau superficial em face e tórax superior por álcool e queimadura de 1º grau no tórax inferior e abdome superior", segundo a assessoria da Santa Casa de Campo Grande.



A criança que estava sob os cuidados da avó de 57 anos, que foi encontrada pelos policiais embriagada no meio da rua. De acordo as informações da mulher para a polícia, o menino estava brincando quando de repente apareceu em chamas, momento em que um desconhecido socorreu a criança, deixando-a no posto de saúde.



O menino foi encaminhado para a Santa Casa devido a gravidade. Ainda segundo o hospital, "foi solicitado exames laboratoriais e avaliação da cirurgia plástica. Iniciado tratamento de antibioticoterapia, estável no momento, e sob os cuidados da equipe pediátrica".



A avó da criança foi detida e autuada por abandono de incapaz que resultou em lesão corporal grave.



