Grave: Menino é socorrido com queimadura após ser deixado pela avó

Um menino de oito anos com graves queimaduras, chegou sozinho ao posto de saúde, em Paraíso das Águas. A criança que estava sob os cuidados da avó de 57 anos, que foi encontrada pelos policiais embriagada no meio da rua.



De acordo as informações da mulher para a polícia, o menino estava brincando quando de repente apareceu em chamas, momento em que um desconhecido socorreu a criança, deixando-a no posto de saúde. conforme o site O Correio News, a avó, além de não estar supervisionando a criança, não a levou ao hospital pois não teria responsabilidade sobre o neto. A mulher teria chegado a ver a criança em chamas mas não a socorreu. Ficando a cargo de um desconhecido levar a vítima até o posto de saúde. O quadro da criança é grave, sendo encaminhada para a Santa Casa de Campo Grande.



Diante dos fatos a avó foi autuada por crime de abandono de incapaz com resultado de lesão corporal grave e conduzida até a Delegacia de Polícia de Paraíso das Águas.