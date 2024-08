Polícia Civil: Cursos de aperfeiçoamento são obrigatórios para promoção

Fernanda Oliveira

A Academia de Polícia Civil “Delegado Júlio Cesar da Fonte Nogueira” (ACADEPOL/MS) está convocando policiais civis para a realização de cursos de aperfeiçoamento, conforme o Edital n. 018/2024 publicado no Diário Oficial Eletrônico nº 11.576. A capacitação, oferecida na modalidade de Ensino a Distância (EAD), será disponibilizada através das plataformas SENASP, ENAP e ESCOLAGOV/MS. Os servidores listados no Anexo I do edital precisam concluir os cursos especificados no Anexo II para avançarem em sua promoção funcional.

Os cursos exigidos cobrem temas essenciais como Cadeia de Custódia de Vestígios e Atividades de Polícia Judiciária, além de capacitações voltadas à segurança de grupos vulneráveis, como atendimento a idosos e crianças vítimas de violência. A ENAP oferece também formações em “Ética e Serviço Público” e “Gestão do Tempo e Produtividade”, enquanto a ESCOLAGOV disponibiliza qualificação em “Atendimento ao Público”. A conclusão dos cursos é obrigatória para a promoção e deve ser feita entre 10 e 17 de setembro de 2024.

A não realização dos cursos resultará em reprovação, e a participação é obrigatória mesmo durante períodos de licença ou férias. A iniciativa visa assegurar que os policiais civis do Mato Grosso do Sul estejam continuamente atualizados e preparados para enfrentar os desafios da segurança pública. Mais informações estão disponíveis no edital e no site da ACADEPOL.