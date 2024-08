Identificada vítima de incêndio em imóvel abandonado em Campo Grande

Elaine Oliveira

Capital News



Divulgação/PCMS Identificou a vítima de um incêndio em Campo Grande como Leonor Rodrigues Gomes, de 56 anos

Divulgação/PCMS

Identificou a vítima de um incêndio em Campo Grande como Leonor Rodrigues Gomes, de 56 anos

A Polícia Civil identificou a vítima de um incêndio em Campo Grande como Leonor Rodrigues Gomes, de 56 anos. O corpo foi encontrado carbonizado em um imóvel abandonado na Rua Spipe Calarge, e a identificação foi confirmada através de perícia papiloscópica. A investigação está a cargo da 4ª Delegacia, sob a coordenação do delegado Christian Duarte Molinedo.

O incêndio, ocorrido em 31 de julho de 2024, foi relatado ao Centro Integrado de Operações de Segurança (CIOPS) e mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar e da Perícia Científica. A área, conhecida por ser frequentada por andarilhos e usuários de drogas, foi isolada para a investigação. Os comerciantes da região alertaram as autoridades após avistarem o fogo.

O exame pericial revelou que a vítima, natural de Miranda, era pedreiro. A Polícia Civil está prosseguindo com as investigações para esclarecer as circunstâncias do incêndio e da morte.