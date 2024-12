Homem é preso em flagrante por feminicídio no Jardim Los Angeles

Elaine Oliveira

Capital News



Willian Oliveira/VW Comunicação - Capital News Delegacia da Mulher na Casa da Mulher Brasileira

Willian Oliveira/VW Comunicação - Capital News

Delegacia da Mulher na Casa da Mulher Brasileira

A Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) prendeu em flagrante, na noite deste sábado (27), um homem de 43 anos acusado de feminicídio no bairro Jardim Los Angeles, em Campo Grande. O crime aconteceu por volta das 22h40, quando a polícia foi acionada após o corpo de uma mulher de 26 anos ser encontrado em uma residência.

De acordo com as investigações, a vítima apresentava graves lesões no crânio e na face, além de perfurações provocadas por golpes de faca. Informações preliminares apontaram que ela mantinha um relacionamento com o autor, marcado por um histórico de violência doméstica.

Após diligências, a equipe policial localizou o homem na casa de um amigo. Durante abordagem, ele alegou inicialmente que a vítima havia sofrido uma crise epilética. No entanto, pressionado pelos investigadores diante da gravidade das lesões, confessou ter agredido a companheira com socos e golpes de faca na cabeça durante uma discussão.

Durante revista, a faca utilizada no crime foi encontrada na cintura do suspeito, com vestígios de sangue na lâmina. Ele foi encaminhado à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM) e autuado em flagrante por feminicídio.

A Polícia Civil segue investigando o caso para apurar todos os detalhes do crime.