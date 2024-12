Homem é esfaqueado após encontrar casa revirada no Jardim Los Angeles

Elaine Oliveira

Capital News



Divulgação/PCMS Viatura PCMS

Divulgação/PCMS

Viatura PCMS

Um homem de 46 anos foi esfaqueado na manhã deste sábado (28) ao retornar para casa no bairro Jardim Los Angeles, em Campo Grande. A Polícia Civil está investigando o caso, registrado como lesão corporal dolosa.

De acordo com o boletim de ocorrência, o homem havia dado abrigo ao autor do crime em sua residência, mas saiu durante a noite. Ao retornar por volta das 5h da manhã, encontrou a casa revirada e questionou o autor sobre o ocorrido. Neste momento, o autor o atacou com uma faca, causando um corte profundo em seu antebraço.

Ferido, o homem conseguiu sair da casa para pedir ajuda. A Polícia Militar foi acionada e encontrou a vítima já ferida.

O autor do ataque ainda não foi localizado, e o caso segue sob investigação.