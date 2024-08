Elaine Oliveira

Furto em supermercado é esclarecido em Rio Brilhante

A Delegacia de Rio Brilhante concluiu nesta terça-feira (27) um Inquérito Policial de furto a um mercado da cidade. Durante as investigações, foi possível identificar e localizar os três autores do crime.

De acordo com as informações da Polícia Civil, o gerente do estabelecimento procurou a Delegacia de Polícia e forneceu algumas imagens, onde alguns indivíduos, em ocasiões diferentes, apareciam praticando furtos contra o mercado, condutas essas que estavam gerando grande prejuízo ao empresário.

De posse das imagens, uma equipe da Delegacia de Rio Brilhante conseguiu identificar três autores. Ao serem interrogados, eles confessaram a prática dos delitos e foram indiciados por furto.