UEMS convoca aprovados no vestibular 2021

Divulgação UEMS conta com 14 unidades espalhadas pelo Estado

Prazo de matrículas para candidatos aprovados em 1ª chamada no processo Seletivo de Vestibular da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul 2021 (PSV-UEMS-2021), e no Permanente UEMS 2021 (PSP-UEMS-2021), segue aberto até a próxima quarta-feira (24). Nesta etapa, estão aptos a se matricularem candidatos classificados nos sistemas de concorrências de vagas gerais, indígenas e residentes do Mato Grosso do Sul.

As matrículas serão realizadas de forma remota, via e-mail e os aprovados têm até às 23h59min do dia 24 de março de 2021.

Conforme o divulgado os aprovados nesta 1º chamada deverão encaminhar o Formulário de Requerimento de Matrícula Inicial e todos os documentos exigidos para a coordenação do curso em que foram aceitos. Os documentos devem ser enviados em cópias por meio de postal com Aviso de Recebimento (AR) e digitalizados por e-mail.

De acordo com o Edital está primeira chamada não contempla candidatos do sistema de concorrência de vagas para negros e pardos. Segundo a assessoria, estes candidatos necessitam passar por bancas de avaliação fenotípica, que estão em processo de formação na UEMS. Os Editais específicos para negros e pardos, assim como para o curso de Medicina, serão publicados em breve.

Serviço:

A relação de documentos para matrícula, assim como os endereços para envio de e-mail e correspondência e demais informações sobre o processo seletivo podem ser acessadas por meio do edital: http://www.uems.br/. Mais informações estão disponiveis no site da instituição: www.uems.br/ingresso.