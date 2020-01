UEMS abre 398 vagas em Campo Grande

Tamanho do texto

Chico Ribeiro / Uems Em 2020, a UEMS oferecerá 2.163 vagas para 54 cursos de graduação.

Para 2020 a Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) oferece 398 vagas nos dez cursos de graduação da unidade de Campo Grande pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2020.

Conforme a publicação as vagas são para seis licenciaturas e quatro bacharelados: Dança (Licenciatura): 25 vagas; Geografia (Licenciatura): 40 vagas; Geografia (Bacharelado): 40 vagas; Letras (Bacharelado): 40 vagas; Letras – Português/Espanhol (Licenciatura): 40 vagas; Letras – Português/Inglês (Licenciatura): 40 vagas; Medicina (Bacharelado): 48 vagas; Pedagogia (Licenciatura): 50 vagas; Teatro (Licenciatura): 25 vagas; e Turismo (Bacharelado): 50 vagas.

Em 2020, a UEMS oferecerá 2.163 vagas para 54 cursos de graduação. As vagas já estão disponíveis para consulta no site http://sisu.mec.gov.br e as inscrições ocorrerão de 22 a 25 de janeiro.

Já a unidade de Cassilândia da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) está com 130 vagas abertas para os cursos de Agronomia, Letras e Matemática. Na Instituição, são 2.163 vagas distribuídas em 54 cursos de graduação. O ingresso dos novos acadêmicos será realizado pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu).

São 50 vagas para o curso de bacharelado em Agronomia (integral), 40 vagas para a licenciatura em Letras – Português/Inglês (noturno) e 40 vagas para o curso de licenciatura em Matemática (noturno). As vagas já estão disponíveis para consulta no site http://sisu.mec.gov.br e as inscrições ocorrerão de 21 a 24 de janeiro.