Semana começa com 1,4 mil vagas de emprego

Elaine Oliveira

Capital News



Álvaro Rezende/Portal MS Funtrab

Álvaro Rezende/Portal MS

Funtrab

A Funtrab (Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul) terá 1.457 oportunidades em Campo Grande. Para PCD (Pessoa Com Deficiência), as oportunidades são para eletricista, servente de obras, oficial de manutenção, bombeiro hidráulico, recepcionista, atendente, servente de limpeza e muito mais.

Há vagas para diversos setores, como chapista de lanchonete; chefe de serviço financeiro; churrasqueiro; confeiteiro; conferente de carga e descarga, entre outros.

Serviço

Interessados devem se cadastrar no piso térreo da Funtrab, das 8 às 11h30 / 13 às 16 horas, na Rua 13 de maio, 2.773 (entre as ruas Dom Aquino e Cândido Mariano) com CPF, RG e Carteira de Trabalho.

Atendimento Rede Fácil:

Fácil Aero Rancho – Av. Marechal Deodoro, 2606 – Aero Rancho Atendimento: toda SEGUNDA-FEIRA, das 8h às 13h Fácil Guaicurus – Av. Gury Marques, 5111 – Jardim Monumento Atendimento: toda QUARTA-FEIRA, das 8h às 13h

Fácil General Osório – Rua Santo ngelo, 51 – Cel. Antonino Atendimento: toda QUINTA-FEIRA , das 8h às 13h