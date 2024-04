Precisa de emprego? Funsat oferta 2.102 vagas para hoje

Elaine Oliveira

A Funsat (Fundação Social do Trabalho) de Campo Grande oferta 2.102 vagas para diferentes áreas e níveis de escolaridade, nesta segunda-feira (22).

Entre as oportunidades há 32 vagas temporárias em diferentes funções, são elas: auxiliar de linha de produção (30), empregado doméstico nos serviços gerais (1) e trabalhador rural (1).

Serviço

Para participar dos processos seletivos, os candidatos deverão comparecer na Funsat, na Rua 14 de Julho, 992 – Vila Glória, munidos com documentos pessoais com foto e Carteira de Trabalho, no caso de Carteira de Trabalho Digital, traga o celular com bateria e recarga, para acesso aos dados. É necessária a atualização cadastral.